Захарова высмеяла британскую газету за ошибку с фото российского посла Зейналовой

Британское издание The Telegraph попало в неловкую ситуацию, опубликовав материал о после России на Маврикии Ираде Зейналовой. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отметила, что, журналисты допустили грубую ошибку, даже не удосужившись проверить, как выглядит дипломат, о котором они пишут.
Захарова в своем Telegram-канале Захарова опубликовала скриншот статьи, где в качестве иллюстрации была приведена «протокольная встреча» Зейналовой с одним из местных министров. Однако на фотографии оказалась запечатлена совсем другая женщина.
— По версии британской газеты, посол России на Маврикии Ирада Зейналова выглядит именно так, — иронично заметила Захарова.
Дипломат добавила, что реальная Зейналова, вероятно, была немало удивлена, увидев в авторитетном западном издании «свое искаженное отражение».
— Вот так в англосаксонских СМИ все и устроено, — подытожила дипломат.
