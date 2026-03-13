Взрыв произошел рядом со стоянкой судов в Шардже

Громкий взрыв произошел рядом со стоянкой торговых судов в городе Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах.
Об этом сообщила британская компания Ambrey, специализирующаяся на морской безопасности.
По данным компании, одно из торговых судов сообщило о громком взрыве на неопределенном расстоянии от себя примерно в районе якорной стоянки в Шардже. Экипаж также увидел вспышки к западу от судна и ощутил ударную волну.
В Ambrey предполагают, что произошедшее могло быть связано с перехватом снаряда во время атаки Корпуса стражей исламской революции на территорию ОАЭ.
Сообщается, что в результате инцидента судно не получило повреждений, пострадавших среди членов экипажа также нет.