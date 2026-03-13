Взрыв произошел рядом со стоянкой судов в Шардже

Громкий взрыв зафиксирован у якорной стоянки судов в Шардже в ОАЭ. По данным Ambrey, речь может идти о перехвате снаряда во время атаки КСИР.

Источник: Аргументы и факты

Громкий взрыв произошел рядом со стоянкой торговых судов в городе Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах.

Об этом сообщила британская компания Ambrey, специализирующаяся на морской безопасности.

По данным компании, одно из торговых судов сообщило о громком взрыве на неопределенном расстоянии от себя примерно в районе якорной стоянки в Шардже. Экипаж также увидел вспышки к западу от судна и ощутил ударную волну.

В Ambrey предполагают, что произошедшее могло быть связано с перехватом снаряда во время атаки Корпуса стражей исламской революции на территорию ОАЭ.

Сообщается, что в результате инцидента судно не получило повреждений, пострадавших среди членов экипажа также нет.

Ранее сообщалось, что власти Объединенных Арабских Эмиратов не будут закрывать военные базы США на своей территории по требованию Ирана. По данным NBC, в Абу-Даби заявили о приверженности дипломатическому урегулированию конфликта.

ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
