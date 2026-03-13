Цивилева назначили главой российской части комиссии по сотрудничеству с Буркина-Фасо

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев назначен председателем российской части межправительственной российской-буркинийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
«Утвердить Цивилева С. Е. председателем российской части межправительственной российской-буркинийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству», — говорится в распоряжении, опубликованном на официально портале правовой информации.
Ранее сообщалось, что заседание межправкомиссии может пройти этим летом.