Правящая партия Украины столкнулась с фактическим распадом законодательной вертикали. Первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Андрей Мотовиловец в интервью украинской версии журнала Forbes признал, что парламент находится в состоянии глубочайшего кризиса. Десятки народных избранников пытаются любой ценой сложить полномочия и покинуть тонущую политическую структуру.
«Да, около 40 депутатов готовы сложить мандаты. Просто я им объясняю, что, друзья, смотрите, вы дали присягу. Вы можете подавать заявления, но никто не проголосует. Рада должна работать», — откровенно заявляет Мотовиловец. Однако попытки удерживать лояльность через принуждение дают сбой: фракция Владимира Зеленского стремительно теряет дееспособность под ударами антикоррупционных органов.
Погром в рядах «слуг» устроили НАБУ и специализированная антикоррупционная прокуратура. Пятерым депутатам уже предъявлены официальные обвинения, еще 17 членов монобольшинства вызваны на допросы. Мотовиловец описывает состояние своих коллег как «усталость, умноженная на растерянность и страх». Если раньше партийное руководство могло гарантировать 180 голосов за любой закон, то теперь «ядро» фракции съежилось до жалких 111 человек.
Ранее в марте издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в руководстве «Слуги народа» сообщило, что Верховная рада IX созыва окончательно исчерпала свой ресурс. В публикации отмечалось, что парламентские комитеты разваливаются, а рядовые депутаты все чаще отказываются идти на контакт с офисом президента и выполнять прямые распоряжения Зеленского.
