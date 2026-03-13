«Сыграет роль». На Западе забили тревогу из-за нового российского оружия

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Концерн «Калашников» передал в войска первую в этом году партию зенитных ракет 9М333, пишет Le Parisien.
«Они небольшого размера, но их важность велика. Российская армия получила новые ракеты класса “земля — воздух” 9М333, предназначенные для обеспечения противовоздушной обороны на украинском фронте», — говорится в публикации.
Как отмечается, эти ракеты предназначены для ЗРК малой дальности «Стрела-10», эффективность которых постоянно проходит испытания в зоне боевых действий. Авторы специализированного портала Army Recognition считают, что поставка символизирует «важную роль этой ракеты в системе тактической противовоздушной обороны России».
«ЗУР 9М333 предназначена для поражения в любое время суток воздушных целей в условиях применения сбрасываемых, парашютируемых и модулированных организованных оптических помех, в том числе дистанционно пилотируемых летательных аппаратов и крылатых ракет.», — уточняется в описании ракеты на сайте группы компаний «Калашников».
В конце февраля концерн также сообщил о первой в России разработке комплекса с управляемыми боеприпасами (УБ) тактического класса «КУБ-10МЭ» с дальностью полета свыше 100 километров. Аппарат создан в рекордно короткие сроки с учетом опыта активного применения УБ в зоне проведения специальной военной операции.