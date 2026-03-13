«Хезболлах» заявила о готовности к длительной вооруженной конфронтации с Израилем

Генсек движения шейх Наим Касем утверждал, что правительство Ливана не смогло восстановить суверенитет и защитить своих граждан.

БЕЙРУТ, 13 марта. /ТАСС/. Шиитская организация «Хезболлах» вступила в законную битву с израильским противником, которая носит экзистенциальный характер. Об этом заявил ее генеральный секретарь движения шейх Наим Касем в телеобращении по случаю Дня Аль-Кудс (Иерусалима), который проводится с 1979 года по инициативе Ирана в знак солидарности с палестинцами.

«Мы подготовились к длительному военному противостоянию, и неприятель увидит нашу силу, а его угрозы нас не устрашат», — указал политик.

Касем утверждал, что правительство Ливана не смогло восстановить суверенитет и защитить своих граждан. «У ливанцев нет иного выбора, кроме вооруженного сопротивления, и власти должны прекратить предоставлять Израилю бесплатные уступки, заявляя о готовности к мирным переговорам», — подчеркнул он.

Узнать больше по теме
«Хезболла»: история «партии создателя» и заклятого врага Израиля
Недавний инцидент с массовым взрывом пейджеров на Ближнем Востоке снова приковал внимание СМИ к «Хезболле» — военизированной исламской организации из Ливана. Признаны ли они террористами, при чем тут Израиль и какие у группировки отношения с Россией, читайте в материале.
Читать дальше