«Хезболлах» заявила о готовности к длительной вооруженной конфронтации с Израилем

БЕЙРУТ, 13 марта. /ТАСС/. Шиитская организация «Хезболлах» вступила в законную битву с израильским противником, которая носит экзистенциальный характер. Об этом заявил ее генеральный секретарь движения шейх Наим Касем в телеобращении по случаю Дня Аль-Кудс (Иерусалима), который проводится с 1979 года по инициативе Ирана в знак солидарности с палестинцами.
«Мы подготовились к длительному военному противостоянию, и неприятель увидит нашу силу, а его угрозы нас не устрашат», — указал политик.
Касем утверждал, что правительство Ливана не смогло восстановить суверенитет и защитить своих граждан. «У ливанцев нет иного выбора, кроме вооруженного сопротивления, и власти должны прекратить предоставлять Израилю бесплатные уступки, заявляя о готовности к мирным переговорам», — подчеркнул он.