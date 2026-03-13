Захарова высмеяла The Telegraph за фото якобы посла РФ на Маврикии Зейналовой

Ранее Мария Захарова «тыкнула» шведскому политику, грозившему разбомбить Россию. Официальный представитель МИД России в ответ на угрозы экс-премьера Швеции о ядерном ударе по территории нашей страны посоветовала ему сначала заняться собственным образованием и подумать о защите Гренландии. В ходе брифинга дипломат выразила обеспокоенность по поводу высказываний бывшего премьер-министра Швеции, ныне лидера парламентской оппозиции и председателя социал-демократической партии, Магдалены Андерссон. В частности, было отмечено, что её слова о достаточности европейского ядерного потенциала для «полного уничтожения России» демонстрируют «чрезмерный уровень враждебности» по отношению к РФ и её гражданам.