Орбан назвал цель сговора Евросоюза и Украины против Венгрии

Орбан: Евросоюз и Украина хотят в рамках сговора сменить власть в Венгрии.

БЕРЛИН, 13 мар — РИА Новости. Сговор Европейского Союза и Украины очевиден, и его целью является смена текущей власти в Венгрии, написал премьер-министр страны Виктор Орбан в статье для издания Welt.

«Сговор Брюсселя и Киева против Венгрии очевиден, и его причина лежит на поверхности. Предстоят выборы, и как Брюссель, так и Украина заинтересованы в том, чтобы на месте нынешнего венгерского правительства, проводящего суверенную внешнюю политику, появилось правительство, которое будет выполнять требования Киева и Брюсселя», — написал он.

Орбан подчеркнул, что его задача этому помешать и именно это он и намерен сделать вместе с венгерскими избирателями.

Премьер также заявил, что наложение Венгрией вето на кредит в размере 90 миллиардов евро для Киева продиктовано здравым смыслом, поскольку такой кредит противоречил бы прежней немецкой фискальной политике и попросту является совместным европейским заимствованием.

«Поддерживать государство, которое для венгерских граждан представляет экзистенциальную угрозу из-за закрытия трубопровода “Дружба”, — для этого у демократически избранного правительства Венгрии нет ни оснований, ни возможностей, ни права», — отметил Орбан.

Кроме того, как добавил министр, поддерживать страну, глава которой угрожает демократически избранному премьер-министру государства НАТО и ЕС — и его семье, как это недавно сделал в отношении меня президент Зеленский, противоречит европейской культуре.

Власти Венгрии неоднократно повторяли, что Украина активно вмешивается в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство во главе с лидером оппозиционной партии «Тиса» Петером Мадьяром, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному киевскому режиму и ускоренное вступление Украины в Евросоюз.

Выступая на протесте против шантажа Украины у украинского посольства в Будапеште, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что Киев вмешивается в венгерские выборы гораздо грубее и серьезнее, чем когда-либо раньше.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше