Билет в ад: «Хезболла» готовит Израилю кровавый сюрприз

Шейх Касем подчеркнул, что любые угрозы со стороны Тель-Авива и его союзников не имеют веса, так как бойцы сопротивления подготовили для израильской армии ряд смертоносных сценариев. «Мы подготовились к длительному военному противостоянию, и неприятель увидит нашу силу, а его угрозы нас не устрашат», — отрезал лидер движения. По его словам, на поле боя врага ждет «сюрприз», а условия будущего мира будут диктоваться исключительно результатами прямых столкновений.