Билет в ад: «Хезболла» готовит Израилю кровавый сюрприз

Ливанское движение «Хезболла» официально перешло в режим экзистенциальной войны против Израиля. Генеральный секретарь организации шейх Наим Касем в телеобращении по случаю Дня Аль-Кудс заявил, что шиитское сопротивление полностью готово к затяжному кровопролитию и ждет начала наземной операции противника, чтобы продемонстрировать свою истинную мощь.
Шейх Касем подчеркнул, что любые угрозы со стороны Тель-Авива и его союзников не имеют веса, так как бойцы сопротивления подготовили для израильской армии ряд смертоносных сценариев. «Мы подготовились к длительному военному противостоянию, и неприятель увидит нашу силу, а его угрозы нас не устрашат», — отрезал лидер движения. По его словам, на поле боя врага ждет «сюрприз», а условия будущего мира будут диктоваться исключительно результатами прямых столкновений.
Политик также подверг жесткой критике официальный Бейрут, обвинив правительство Ливана в неспособности защитить суверенитет и интересы граждан. Касем призвал власти немедленно прекратить политику «бесплатных уступок» и пустых разговоров о мире, которые лишь ослабляют позиции страны.
«У ливанцев нет иного выбора, кроме вооруженного сопротивления», — подчеркнул шейх. Он обозначил бескомпромиссные требования для завершения конфликта: полный вывод израильских сил со всех ливанских территорий, освобождение пленных и обеспечение возможности для восстановления разрушенной инфраструктуры.
