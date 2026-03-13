Минтруд предложил новые правила назначения единого пособия многодетным

Министерство труда и социальной защиты России представило на общественное обсуждение обновленные правила назначения единого пособия, предусматривающие сохранение выплат для многодетных семей при незначительном превышении уровня дохода. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В министерстве пояснили, что изменения подготовлены с учетом принятого закона о сохранении выплат для многодетных семей при небольшом превышении установленного критерия нуждаемости. Соответствующая норма, как уточняется, была внесена в федеральное законодательство по поручению президента России.
Согласно новым правилам, многодетные семьи, которые уже получали единое пособие, смогут сохранить эту меру поддержки еще на 12 месяцев, если их среднедушевой доход окажется выше прожиточного минимума, но не более чем на 10%. В таком случае выплата будет назначена в размере 50% регионального прожиточного минимума на протяжении года.
После принятия закона соответствующие изменения должны быть внесены в постановление, регулирующее порядок предоставления пособия на федеральном уровне, а также в региональные нормативные акты. В ведомстве отметили, что после вступления поправок в силу Социальный фонд пересмотрит отказы, вынесенные с начала 2026 года, и назначит выплаты семьям, подпадающим под новые правила.
В пресс-службе Минтруда добавили, что благодаря новым правилам дополнительную государственную поддержку смогут получить около 74 тыс. многодетных семей, в которых воспитываются более 230 тыс. детей.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил мониторить назначение детских пособий многодетным семьям.