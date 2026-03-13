КСИР сообщил об ударе по местам нахождения командиров Израиля и США

ТЕГЕРАН, 13 мар — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции сообщил об ударах по предполагаемым местам нахождения израильских и американских командиров.
«Были выявлены и атакованы десять укрытий и позиций на оккупированных территориях, а также три места сборов и укрытий американцев в регионе для выполнения поставленной цели — выявления американских и сионистских (израильских. — Прим. ред.) командиров», — приводит заявление агентство Fars.
Иранские военные уточнили, что атаковали при помощи беспилотников и ракет семь точек в Тель-Авиве, две цели в Ришон-ле-Ционе и одну в Шохаме в Израиле, а также базу принца Султана в Саудовской Аравии, американские базы в Багдаде и Эрбиле.
Ранее сегодня командующий Воздушно-космическими силами КСИР Маджид Мусави заявил, что Иран запустил 30 сверхтяжелых баллистических ракет по целям в Израиле. В результате, по его словам, там были уничтожены важные системы аэрокосмического мониторинга. Он также добавил, что это был самый мощный удар и теперь Тегеран контролирует еще одну часть израильского воздушного пространства.
США и Израиль начали военную кампанию против исламской республики 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.