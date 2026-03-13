КСИР сообщил об ударе по местам нахождения командиров Израиля и США

Ранее сегодня командующий Воздушно-космическими силами КСИР Маджид Мусави заявил, что Иран запустил 30 сверхтяжелых баллистических ракет по целям в Израиле. В результате, по его словам, там были уничтожены важные системы аэрокосмического мониторинга. Он также добавил, что это был самый мощный удар и теперь Тегеран контролирует еще одну часть израильского воздушного пространства.