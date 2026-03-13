Небензя заявил о провале блицкрига США против Ирана

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что план США по молниеносной войне с Ираном полностью провалился. В интервью RT он подчеркнул, что американские власти просчитались в своих ожиданиях.

«Блицкриг провалился: иранское правительство не рухнуло, а народ не восстал против него, и, судя по всему, у США нет стратегии выхода из этой игры», — сказал дипломат.

Небензя также отметил, что Вашингтон продолжает игнорировать право Ирана на безопасность, которое есть у любой другой страны. При этом ранее американский лидер Дональд Трамп заявлял, что США могут бесконечно вести операцию, так как у них неограниченный запас боеприпасов.

Ранее Вашингтон передислоцировал на Ближний Восток беспилотники, ранее использовавшиеся в конфликте на Украине. Американская сторона отправила 10 000 беспилотных летательных аппаратов-перехватчиков Merops. Целью этой переброски является отражение иранских нападений без задействования дорогостоящих систем противоракетной обороны.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше