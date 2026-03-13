ЕС не выберется из кризиса без российских энергоносителей, заявил Орбан

Власти США пытаются сбить нефтяные цены, взлетевшие из-за нападения Штатов с Израилем на Иран. Сначала Вашингтон вывел из-под санкций покупку Индией российской нефти, которая была погружена на танкеры до 5 марта. А затем вообще всю российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта. На все сделки с ними теперь не распространяются никакие рестрикции со стороны Вашингтона.