ЕС не выберется из кризиса без российских энергоносителей, заявил Орбан

БЕРЛИН, 13 мар — РИА Новости. Европейский Союз не сможет преодолеть текущий кризис без дешевых нефти и газа из Российской Федерации, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в статье для издания Welt.
«Америка уже ведёт переговоры с Россией и вновь разрешила Индии импорт российской нефти. Брюссель же, напротив, не хочет и слышать о приостановке санкций против российских энергоносителей. Однако без дешёвой российской нефти и газа мы не сможем преодолеть этот кризис», — написал он.
По его словам, уже четыре года европейские граждане «терпят» рост цен на энергию, всё более высокие цены на бензин и дизель.
«И терпят то, что на алтаре войны, которую невозможно выиграть, разрушается когда-то мощная промышленность Европы. Почему в Брюсселе считают, что терпение европейских граждан безгранично?», — добавил Орбан.
Власти США пытаются сбить нефтяные цены, взлетевшие из-за нападения Штатов с Израилем на Иран. Сначала Вашингтон вывел из-под санкций покупку Индией российской нефти, которая была погружена на танкеры до 5 марта. А затем вообще всю российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта. На все сделки с ними теперь не распространяются никакие рестрикции со стороны Вашингтона.
В марте цены на энергоносители подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти некоторыми странами региона. Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.