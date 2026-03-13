В Раде до 60 депутатов собрались сложить мандат из-за низких зарплат

Юрченко: до 60 депутатов Рады собрались сложить мандат из-за низких зарплат.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. До 60 депутатов Верховной рады Украины уже написали заявления о сложении мандатов якобы из-за низких зарплат, заявил украинский парламентарий Александр Юрченко.

«Несколько десятков депутатов уже написали заявления о том, что они хотят уйти, сложить мандат. Это 50−60 (депутатов — ред.)», — заявил Юрченко в эфире украинского телеканала «Новости.Live».

В качестве причин депутат назвал несколько факторов, в том числе и якобы низкую зарплату.

«Долгая каденция, что-то не устраивает, устали, низкая зарплата в 50 тысяч гривен (более 1100 долларов или почти 90 тысяч рублей — ред.)», — уточнил парламентарий.

Ранее первый замглавы фракции правящей на Украине партии «Слуга народа» Андрей Мотовиловец заявил, что около 40 депутатов Верховной рады готовы сложить мандаты. По словам Мотовиловца, в украинском парламенте назрел кризис, а состояние фракции Владимира Зеленского «Слуга народа» он описал как «усталость, умноженная на растерянность и страх».