В Раде до 60 депутатов собрались сложить мандат из-за низких зарплат

Ранее первый замглавы фракции правящей на Украине партии «Слуга народа» Андрей Мотовиловец заявил, что около 40 депутатов Верховной рады готовы сложить мандаты. По словам Мотовиловца, в украинском парламенте назрел кризис, а состояние фракции Владимира Зеленского «Слуга народа» он описал как «усталость, умноженная на растерянность и страх».