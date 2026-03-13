Израильская авиация атаковала пригород Бейрута

БЕЙРУТ, 13 мар — РИА Новости. Израильская боевая авиация атаковала район Джамус в южном пригороде Бейрута, сообщили РИА Новости очевидцы.
«Израильские самолеты зашли низко и нанесли удары по зданиям рядом с заправкой в районе Джамус, взрывы были очень сильные», — рассказал собеседник агентства.
Ранее израильская авиация нанесла удары по разным районам южного пригорода Бейрута.
Армия Израиля в пятницу опубликовала очередное предупреждение жителям южного пригорода Бейрута о намерении нанести удары по большей части районов.