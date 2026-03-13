Во Франции оценили перспективы Шевалье вытеснить Сафонова из состава ПСЖ

Во Франции не верят, что вратарь «Пари Сен-Жермен» Люка Шевалье вернётся в стартовый состав и вытеснит российского голкипера Матвея Сафонова.
«Он не ожидал такого сезона, ситуация для него непростая. Он играет в очень престижном клубе, поэтому мелкие ошибки, которые он допускал в “Лилле”, возможно, такие же, как и в ПСЖ, но здесь они более заметны», — цитирует Бриса Самба RMC Sport.
В материале также отмечается, что Шевалье не ожидал провести половину сезона на скамейке. При этом он всегда пользовался поддержкой главного тренера Луиса Энрике.
Напомним, что до декабря основным вратарём команды был француз. Затем Сафонов стал чаще выходить на поле, а с февраля провёл десять матчей подряд в воротах ПСЖ.
