Орбан: события вокруг Ирана показали, что отказ ЕС от российской нефти — ошибка

Эскалация на Ближнем Востоке, в результате которой образовались проблемы с поставками нефти и газа из этого региона, показала, что отказ Евросоюза от российских энергоносителей был ошибкой. Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан на ежегодном Форуме представителей стран Карпатского бассейна в Будапеште.