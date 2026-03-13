Орбан: события вокруг Ирана показали, что отказ ЕС от российской нефти — ошибка

Эскалация на Ближнем Востоке, в результате которой образовались проблемы с поставками нефти и газа из этого региона, показала, что отказ Евросоюза от российских энергоносителей был ошибкой. Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан на ежегодном Форуме представителей стран Карпатского бассейна в Будапеште.
«Отключение источника поставок приводит к обратному результату: оно сужает спектр доступных вариантов», — приводит его слова ТАСС.
Как заметил Орбан, в Европе царит хаос.
В ночь на 13 марта стало известно, что США разрешили продажу российской нефти и нефтепродуктов.
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что решение американских властей вывести из-под санкций продажу нефти и нефтепродуктов из России нацелено на снижение стоимости энергоносителя на мировых рынках путём наращивания его предложения.