Из Бахрейна были запущены баллистические ракеты по Ирану, пишут СМИ

NYT: баллистические ракеты были запущены с территории Бахрейна в сторону Ирана.

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Баллистические ракеты были запущены с территории Бахрейна в сторону Ирана, сообщает газета New York Times со ссылкой на верифицированное видео.

«Видео, верифицированное New York Times, демонстрирует запуск баллистических ракет из Бахрейна в направлении Ирана, что, вероятно, является первым подтвержденным примером атаки на Исламскую республику со стороны страны Персидского залива с начала войны», — говорится в публикации.

Неясно, кто запускал ракеты — американские или бахрейнские военные, отмечает издание. По словам экспертов, как минимум одна ракета была запущена с американской техники.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

