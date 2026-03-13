В Подмосковье возбудили дело против подростка за поджог двух АЗС

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Дело об умышленном уничтожении имущества возбуждено на подростка, который под влиянием неизвестных поджег две АЗС в подмосковной Истре, также по факту поджога возбуждено дело о террористическом акте, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова.
Ранее Петрова сообщила, что в пятницу, на автоматизированных АЗС на улице Школьной в поселке Пионерский и на улице Кооперативной в селе Онуфриево произошло возгорание, в результате чего выгорели две бензоколонки. Полицейские выяснили, что поджог совершил 15-летний подросток, который в ходе допроса рассказал, что действовал под влиянием неизвестных, которые давали ему указания по телефону.
«Следователем Следственного отдела ОМВД России “Истринский” в отношении 15-летнего подростка, совершившего поджог двух АЗС в Истре, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ. Также по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ», — сказала она.