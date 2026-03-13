«Регулярные террористические атаки»: что известно о возможных провокациях Киева с химоружием

Украина совершает террористические атаки на объекты промышленности, повреждение которых может вызвать химическое заражение. Об этом сообщил постпред РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин. По его словам, Киев также вынашивает планы устроить провокацию с химоружием, чтобы обвинить в этом РФ. Ранее киевский режим уже атаковал Запорожскую и Курскую АЭС и совершил теракт на «Северном потоке», также Украина планирует диверсии на газопроводах, пролегающих по дну Чёрного моря. По словам аналитиков, Зеленский готов пойти на любую провокацию, чтобы сохранить власть.
Украина продолжает совершать террористические атаки на химические объекты, их повреждение может привести к масштабному заражению. Об этом заявил постоянный представитель России при ОЗХО Владимир Тарабрин.
«Киев не прекращает регулярные террористические атаки на химические и иные промышленные объекты, в том числе с помощью БПЛА, повреждение которых чревато выбросом опасных химикатов и, как следствие, масштабным химическим заражением населения и окружающей среды», — отметил он.
Тарабрин добавил, что Украина развивает свою скрытую военно-химическую программу, в том числе при помощи и посредничестве ряда зарубежных стран.
Постпред сообщил, что российские военные находят на оставленных ВСУ позициях брошенные лаборатории, занимавшиеся полукустарным производством токсичных химикатов для их последующего применения против гражданского населения и российских военнослужащих. Упаковка и дозировка предусматривают их последующее использование в самодельных взрывных устройствах для организации терактов, диверсий и монтирования на БПЛА для доставки в зоне боевых действий.
Ещё в 2025 году командир отряда БАРС «Сармат» Дмитрий Рогозин рассказал, что ВСУ используют для атак по позициям ВС РФ беспилотники, покрытые токсичными веществами. Сенатор также обнародовал фотографии ранений, полученных российским солдатом при контакте с дроном. По словам Рогозина, отравляющее вещество напоминает гептил — компонент ракетного топлива, известный своей токсичностью и мутагенным воздействием.
Как сообщал начальник войск радиационной химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев, в ходе специальной военной операции было зафиксировано более 500 случаев применения ВСУ химических средств. По данным российского ведомства, украинские военнослужащие в основном использовали такие вещества, как хлорацетофенон, Си-Эс, а также отравляющие вещества психотропного действия и химикаты — хлорциан и синильную кислоту.
Теперь, по данным российских спецслужб, ВСУ могут попытаться устроить провокацию с химоружием, чтобы затем обвинить в этом Россию, заявил Тарабрин. Напомним, ранее Минобороны РФ неоднократно сообщало о планах Киева создать «грязную бомбу» из ядерных отходов.
Стоит отметить, что террористическая деятельность Киева не ограничивается разработкой химоружия и ударами по предприятиям. Ранее ВСУ неоднократно совершали атаки на Запорожскую и Курскую АЭС. При этом, как сказал 13 марта глава «Росатома» Алексей Лихачёв, число артиллерийских ударов и обстрелов Запорожской АЭС и Энергодара в последнее время лишь увеличивается.
«Количество артиллерийских ударов, миномётных обстрелов, с БПЛА, воздушных средств в последние месяцы увеличивается, — сказал он. — Есть обстрелы жилых районов (Энергодара), в том числе в начале марта, в результате которых есть раненые».
Удары наносятся по промзоне и по системе выдачи мощности, что приводит к потере энергоснабжения, говорит Лихачёв. Он напомнил, что ещё в 2022 году тогдашний руководитель украинского Атомэнерго призывал ВСУ бить по ЗАЭС, чтобы «не дать русским поднять мощность станции и не дать возможности начать электрогенерацию».
Помимо этого, по версии немецкого следствия, именно Украина устроила теракт на газопроводе «Северный поток» в 2022 году. Киев вынашивает планы аналогичных диверсий на трубопроводах «Голубой поток» и «Турецкий поток». Об этом в феврале рассказал президент России Владимир Путин.
«Речь идёт о возможном взрыве наших газовых систем по дну Чёрного моря. Это так называемые “Турецкий поток” и “Голубой поток”. Никак успокоиться не могут. Не знают, что сделать, чтобы разрушить этот мирный процесс с попыткой урегулирования дипломатическими средствами. Всё делают для того, чтобы совершить какую-то провокацию и сломать всё, что, так аккуратно скажем, достигнуто на этом переговорном треке», — заявил российский лидер.
Недавно ВСУ также предприняли попытку уничтожить компрессорные станции «Русская» и «Береговая». Это критически важная энергетическая инфраструктура, обеспечивающая надёжность экспортных поставок голубого топлива по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток».
По словам аналитиков, для киевского режима уже давно не существует никаких красных линий — ради сохранения своей власти Зеленский готов пойти на самую бесчеловечную провокацию.
«В плане химоружия Украина во многом повторяет то, что творили англичане в Сирии. Ведь мы помним все эти провокации с якобы отравлениями войсками Асада мирного населения. Киев использует тактику провокаций, которой его научили англичане. Вряд ли они откажутся от подобных действий в дальнейшем», — сказал в беседе с RT замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
Аналогичной точки зрения придерживается и кандидат политических наук, доцент кафедры политологии и политического управления ИОН РАНХиГС Сергей Маргулис.
«У Киева нет “тормозов”, это не вызывает сомнений. У Зеленского есть одно желание — сохранить собственную власть. Ради этого он пойдёт на любые провокации, в том числе и с химическим или ядерным компонентом. Это более чем ожидаемо. Так что в словах Тарабрина нет ничего удивительного. Нам необходимо заранее принять превентивные меры, чтобы купировать эти угрозы», — подчеркнул в беседе с RT специалист.
По мнению экспертов, киевский режим является в полном смысле слова террористическим.
«Ряд представителей этого режима, в том числе Буданов*, у нас официально включены в список террористов и экстремистов, как и значительная часть других представителей нынешней украинской власти. Поэтому только так сложившуюся на Украине систему и можно характеризовать — это террористический режим», — заключил Сергей Маргулис.
* Внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.