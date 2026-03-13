Европа ошиблась, поддержав США в войне с Ираном, заявил Аракчи

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Европа ошиблась, поддержав США в войне с Ираном в надежде, что те помогут ей в противостоянии с Россией, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи.

«США месяцами давили на Индию, чтобы та прекратила импорт нефти из России. После двух недель войны с Ираном Белый дом теперь умоляет весь мир, включая Индию, покупать российскую нефть. Европа думала, что поддержка незаконной войны против Ирана обеспечит ей помощь США в противостоянии с Россией. Жалкое зрелище», — написал Аракчи на странице в соцсети X.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше