NYT: Иран впервые атаковали с территории Бахрейна 7 марта

Власти королевства в заявлении для газеты подчеркнули, что их военные «не принимали участия в каких-либо наступательных операциях».

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Ракетный удар по Ирану был нанесен из Бахрейна, это первый известный случай, когда нападение на исламскую республику было совершено непосредственно с территории одной из стран Персидского залива. С таким утверждением выступила американская газета The New York Times со ссылкой на верифицированную видеозапись.

Как напоминает издание, в Бахрейне базируется Пятый флот ВМС США. Газете не удалось установить по сделанной 7 марта видеозаписи, кто именно запускал ракеты — американские или бахрейнские военные. Эксперты, с которыми побеседовала The New York Times, полагают, что как минимум одна ракета на видео была выпущена из американской установки HIMARS.

Власти Бахрейна в заявлении для газеты подчеркнули, что их военные «не принимали участия в каких-либо наступательных операциях».

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше