NYT: Иран впервые атаковали с территории Бахрейна 7 марта

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Ракетный удар по Ирану был нанесен из Бахрейна, это первый известный случай, когда нападение на исламскую республику было совершено непосредственно с территории одной из стран Персидского залива. С таким утверждением выступила американская газета The New York Times со ссылкой на верифицированную видеозапись.