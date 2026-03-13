NYT: Иран впервые атаковали с территории Бахрейна 7 марта

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Ракетный удар по Ирану был нанесен из Бахрейна, это первый известный случай, когда нападение на исламскую республику было совершено непосредственно с территории одной из стран Персидского залива. С таким утверждением выступила американская газета The New York Times со ссылкой на верифицированную видеозапись.
Как напоминает издание, в Бахрейне базируется Пятый флот ВМС США. Газете не удалось установить по сделанной 7 марта видеозаписи, кто именно запускал ракеты — американские или бахрейнские военные. Эксперты, с которыми побеседовала The New York Times, полагают, что как минимум одна ракета на видео была выпущена из американской установки HIMARS.
Власти Бахрейна в заявлении для газеты подчеркнули, что их военные «не принимали участия в каких-либо наступательных операциях».