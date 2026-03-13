МВД сообщило об использовании мошенниками схемы с фальшивыми повестками в суд

Мошенники используют схемы с фальшивыми повестками в суд: звонят гражданам, представляются работниками суда и заявляют, что якобы необходимо явиться за документами, которые поступили в электронном виде через «Госуслуги».

Мошенники используют схемы с фальшивыми повестками в суд: звонят гражданам, представляются работниками суда и заявляют, что якобы необходимо явиться за документами, которые поступили в электронном виде через «Госуслуги».

Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

«Для подтверждения личности они просят назвать код из СМС — именно это позволяет им получить доступ к учётной записи пользователя», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее эксперт платформы «Мошеловка» Александра Пожарская в пресс-центре НСН рассказала, что мошенники осваивают новые тактики, например обратные звонки.