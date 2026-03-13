ABC: США с начала конфликта направили на Ближний Восток 10 тыс. дронов с ИИ

Ранее американский постпред при НАТО Мэтью Уитэкер заявил, что США ищут альтернативу дорогостоящим комплексам Patriot в борьбе с иранскими дронами Shahed. По его словам, пуск одной ракеты Patriot обходится в $4 млн, что слишком дорого для противодействия стоящим менее $20 тыс. дронам Shahed.