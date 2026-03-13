ABC: США с начала конфликта направили на Ближний Восток 10 тыс. дронов с ИИ

По информации телеканала, речь идет о системах Merops, которые были разработаны компанией Perennial Autonomy для обнаружения и противодействия БПЛА.

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. США с начала военной операции против Ирана поставили на Ближний Восток около 10 тыс. беспилотников, оснащенных технологиями искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источник.

Согласно его информации, речь идет о системах Merops, которые были разработаны компанией Perennial Autonomy для обнаружения и противодействия БПЛА противника. Merops применяются также на Украине, уточняет телеканал.

Ранее американский постпред при НАТО Мэтью Уитэкер заявил, что США ищут альтернативу дорогостоящим комплексам Patriot в борьбе с иранскими дронами Shahed. По его словам, пуск одной ракеты Patriot обходится в $4 млн, что слишком дорого для противодействия стоящим менее $20 тыс. дронам Shahed.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше