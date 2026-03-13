Марочко: контратаки ВСУ не результативны по всей линии боевого соприкосновения

Военный эксперт сообщил, что украинское командование терпит тактическое поражение.

ЛУГАНСК, 13 марта. /ТАСС/. Попытки Вооруженных сил Украины проводить контратаки по всей линии боевого соприкосновения не достигают успехов. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Контратаки, они действительно продолжаются, и ведется так называемая маневренная оборона, в принципе, Сырский — это выходец из советской армии, и он прекрасно понимает всю военную науку, как раз и учил те азы, которые преподавались у нас, скажем, в бывшем Советском Союзе так, что маневренная оборона ведется по всей линии боевого соприкосновения практически, это так называемые контратаки, но вот результатов они как раз и не добиваются», — сказал Марочко в эфире радио Sputnik, запись которого разместил в Telegram-канале.

Он также привел пример, что на протяжении более двух недель ВСУ оказывали интенсивное давление на днепропетровском участке фронта, стремясь вытеснить группировку «Центр» из Днепропетровской области. По его словам, в отдельные моменты возникали сложные ситуации, и российским военнослужащим приходилось временно оставлять позиции, но впоследствии российские подразделения вернули контроль над всеми территориями, которые противник пытался захватить.

«Так что, по сути, получили дырку от бублика сейчас те [украинские] военнослужащие, которые пытались, скажем, выбить наших бойцов с тех занимаемых позиций. Ну, а если вообще в целом говорить, то украинское командование, конечно, потерпело тактическое поражение на данном участке, не завоевав абсолютно ничего, что они запланировали. То есть их замысел не был реализован, говоря военным языком», — добавил Марочко.