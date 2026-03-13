Многие жители Харьковской области придерживаются пророссийских взглядов.
Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах.
«Бывший военнослужащий ССО (Сил специальных операций. — RT) Украины Д. Янгол признаёт, что многие жители Харьковской области не только придерживаются пророссийских взглядов, но и активно сотрудничают с нашими спецслужбами», — отметил собеседник агентства.
Ранее стало известно, что воевавший на стороне ВСУ и попавший в плен колумбийский наёмник сообщил, что был завербован через рекламу в TikTok и не получил обещанной оплаты.