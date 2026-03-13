Лыжник Волков рассказал о расставании с Дарьей Непряевой

Российский лыжник Сергей Волков сообщил о разрыве отношений с Дарьей Непряевой.
«Если честно, я не хотел озвучивать это ни до, ни во время Олимпиады, давления и так хватало. Не хотелось беспокоить или как-то вредить. Но мы расстались ещё в начале января, два месяца мы не вместе», — цитирует Волкова РИА Новости.
Напомним, что Непряева получила нейтральный статус и приняла участие в Олимпийских играх — 2026, а также в Кубке мира. Среди мужчин на турнирах выступал Савелий Коростелёв.
Ранее Волков прокомментировал слова трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.