The Spectator: Карл III был против государственного Трампа в Британию

По информации журнала, позиция короля Великобритании была обусловлена неприятием высказываний президента США о Канаде.

ЛОНДОН, 13 марта. /ТАСС/. Король Великобритании Карл III был против второго государственного визита президента США Дональда Трампа в 2025 году. Об этом сообщил журнал The Spectator.

По его данным, Букингемский дворец не просто скептически относился к возможности второго государственного визита Трампа, а «категорически и постоянно выступал против» этого. Отмечается, что личный секретарь Карла III Клайв Олдертон предложил сперва организовать частную встречу с президентом США, а уже затем, в 2026 году или в 2027 году, «возможно», устроить ему государственный визит.

Однако, как указало издание, канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера отклонила такой вариант. На Даунинг-стрит, 10 задействовали механизм «формального конституционного совета», согласно которому правительство инструктирует монарха, а не обращается к нему с «неформальным предложением».

По информации журнала, позиция Карла III была обусловлена неприятием высказываний Трампа о Канаде. Британский монарх, который является главой государства в Канаде, «не нашел смешными ремарки» президента США про страну-соседа. Ранее Трамп неоднократно называл Канаду 51-м штатом США.

The Spectator подчеркнул, что Питер Мандельсон, занимавший на тот момент пост посла Великобритании в США, довел до руководителя аппарата сотрудников Белого дома Сьюзан Уайлс позицию Букингемского дворца о Канаде. После этого Трамп перестал шутить про аннексию Канады, добавил журнал.

Беспрецедентный визит.

Трамп совершил беспрецедентный в современной истории второй государственный визит в Соединенное Королевство в сентябре 2025 года. Он был принят Карлом III в Виндзорском замке и провел переговоры со Стармером в его загородной резиденции Чекерс. По итогам визита лидеры подписали соглашение о «технологическом процветании».

Первый государственный визит Трампа в Великобританию состоялся в 2019 году во время его первого президентского срока. Тогда в рамках трехдневной поездки он был принят королевой Елизаветой II (1926−2022).

Узнать больше по теме
Карл III: биография монарха и его путь к трону Великобритании
Королевская семья остается для жителей Великобритании и стран Содружества символом величия и благородства. Новым главой королевства после смерти Елизаветы II стал Карл III, который был принцем долгие годы. Как он шел к этому и чего добился в жизни — разберем подробно в статье.
Читать дальше