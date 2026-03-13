Орбан: у Венгрии нет оснований и права поддерживать Украину

Виктор Орбан заявил, что у властей Венгрии нет возможностей и права поддерживать Украину, которая создает экзистенциальную угрозу для Будапешта.

Источник: Аргументы и факты

У властей Венгрии нет оснований поддерживать Украину, которая создает экзистенциальную угрозу венгерскому народу, говорится в статье премьер-министра Венгрии Виктора Орбана для издания Welt.

По словам Виктора Орбана, у Венгрии нет «ни оснований, ни возможностей, ни права» поддерживать страну, которая создает экзистенциальную угрозу для венгров из-за закрытия нефтепровода «Дружба».

«Более того, поддержка страны, лидер которой угрожает демократически избранному премьеру государства — члена НАТО и ЕС, как это сделал недавно Зеленский по отношению ко мне, до сих пор не была частью европейской культуры», — добавил он.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что может передать военным ВСУ номер Виктора Орбана, если Будапешт продолжит блокировать кредит Украине на 90 миллиардов евро. Впоследствии венгерский премьер-министр ответил на угрозы в его адрес.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше