Орбан: у Венгрии нет оснований и права поддерживать Украину

У властей Венгрии нет оснований поддерживать Украину, которая создает экзистенциальную угрозу венгерскому народу, говорится в статье премьер-министра Венгрии Виктора Орбана для издания Welt.
По словам Виктора Орбана, у Венгрии нет «ни оснований, ни возможностей, ни права» поддерживать страну, которая создает экзистенциальную угрозу для венгров из-за закрытия нефтепровода «Дружба».
Ранее Владимир Зеленский заявил, что может передать военным ВСУ номер Виктора Орбана, если Будапешт продолжит блокировать кредит Украине на 90 миллиардов евро. Впоследствии венгерский премьер-министр ответил на угрозы в его адрес.