Reuters назвало имя уличного художника Бэнкси по паспорту

Уличного художника Бэнкси по паспорту зовут Дэвид Джонс, пишет Reuters в своём расследовании.
Отмечается, что личность художника идентифицировали ещё в 2008 году: уроженец Бристоля Робин Ганнингем, который родился в 1973 году и учился в Бристольской соборной школе.
Однако позднее он сменил имя и фамилию в документах.
«Бэнкси, настоящее имя которого Робин Ганнингем, позже взял себе имя Дэвид Джонс. (Неизвестно, использует ли он это имя до сих пор.) А Роберт Дель Наджа, кумир Ганнингема в мире граффити, его друг и человек, которого, по слухам, тоже зовут Бэнкси, по крайней мере однажды был его тайным партнёром по рисованию», — говорится в статье.
