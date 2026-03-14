Сержант Березин спас боевых товарищей, расстреляв рой дронов

Действия военного способствовали выполнению задачи роты.

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Сержант Сергей Березин перебил рой дронов, пытавшийся атаковать его боевых товарищей, сообщили в Минобороны РФ.

«Сержант Березин выполнял боевую задачу по отражению атаки ударных БПЛА противника. Огнем из стрелкового оружия сержант Березин уничтожил рой вражеских БПЛА, чем не допустил гибели военнослужащих на позициях и способствовал выполнению боевой задачи своей роты», — сказано в сообщении.

Также в министерстве рассказали о рядовом Эрдэни Мандалове, который занимался подвозом боеприпасов и ротацией личного состава артиллеристов.

«В ходе выполнения задачи рядовой Мандалов многократно подвергался атаке ударных БПЛА противника, однако умело маневрировал и сумел избежать поражения. Доставка боеприпасов на позиции артиллерийских расчетов и ротация личного состава были проведены без потерь», — отметили в ведомстве.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше