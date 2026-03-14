Слуцкий предложил ограничить рекламу банковских услуг в детских передачах

Лидер ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предложил ограничить рекламу банковских услуг в детских телепередачах, а также в телепередачах и фильмах патриотической направленности. Копия обращения на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максута Шадаева есть в распоряжении RT.
«Целесообразно предусмотреть запрет на размещение такой рекламы не только во время трансляции указанных передач, но и в рекламных блоках, предшествующих им или следующих за ними», — заявил Слуцкий.
Он подчеркнул, что защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, а также сохранение воспитательной функции отечественного телевидения являются одними из приоритетных направлений государственной политики.
«Реклама банковских услуг в данных случаях формирует у несовершеннолетних искажённое восприятие ценности денежных средств и доступности заёмных обязательств, что противоречит целям воспитания финансово грамотного и ответственного поколения», — говорится в обращении.
Он также отметил, что особую озабоченность вызывает размещение агрессивной рекламы потребительских кредитов и микрозаймов в перерывах фильмов и программ, посвящённых патриотическому воспитанию.
«Подобная практика дискредитирует высокие морально-нравственные цели такого контента, создавая этически недопустимое соседство высоких духовных ценностей и коммерческого продвижения долговых обязательств», — отметил он.
В свою очередь, инициатор обращения и заместитель руководителя аппарата фракции ЛДПР в Государственной думе Элеонора Кавшар отметила, что с инициативой к ней обратились жители Ленинградской области во время одной из рабочих поездок в регион.
«Люди справедливо обращают внимание на то, что сегодня реклама кредитов и займов звучит буквально повсюду — на телевидении, в интернете, в наружной рекламе — и подаётся слишком навязчиво. Особенно странно она выглядит в перерывах между детскими фильмами и программами, посвящёнными патриотическому воспитанию и СВО. Поэтому мы предложили рассмотреть дополнительные ограничения на размещение рекламы кредитных и финансовых услуг в детских передачах и программах патриотической направленности», — отметила Кавшар.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Новиков призвал ужесточить наказание за незаконную рекламу азартных игр.