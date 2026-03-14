Почти 900 тысяч потребителей в США находятся без света

В США почти 900 тыс. потребителей остались без электроэнергии из-за охватившей многие регионы страны непогоды.
Так, согласно информации портала PowerOutage.us, только в одном штате Огайо зафиксировано 502 694 отключения. Также более 80 тыс. потребителей испытывают проблемы с энергоснабжением в штате Висконсин.
Кроме того, подача электричества также нарушена в штатах Индиана, Вашингтон, Мичиган, Вирджиния, Пенсильвания и Иллинойс.
В конце февраля в США более 60 млн человек оказались в зоне ЧП из-за снегопада.