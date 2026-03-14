США потребуется от 500 тыс. военных для наземной операции в Иране — эксперт

Руководитель Центра политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова подчеркнул, что подготовка таких сил займет минимум полгода.

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. США потребуется минимум 500 тыс. военнослужащих для проведения наземной операции на территории Ирана. Об этом в интервью aif.ru заявил руководитель Центра политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова, бывший замначальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

«Для сравнения, во время операции в Ираке США собрали пять авианосных групп и контингент в 170 тыс. солдат. Число боевых самолетов было около тысячи. Учитывая, что территория Ирака в 4 раза меньше территории Ирана и в 3,5 раза меньше по численности населения, то Америке для наземной операции требуется минимум 500 тысяч штыков. Подготовка таких сил займет минимум полгода», — сказал Бужинский.

Он также отметил, что война в Ираке «шла фактически на пустынной равнине, где бронетанковые соединения действовали достаточно свободно». «В Иране значительная часть рельефа — горы. Так что Штаты способны сейчас лишь на точечные диверсионные акции», — подчеркнул эксперт.

