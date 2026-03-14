Эксперт Бужинский: 3 из 10 ракет проходят оборону ЗРК Patriot

«Да и коэффициент эффективности Patriot оказался меньше, чем заявляли США. Они оценивали его в 0,9, а на деле он оказался 0,7. Скромный показатель. Это значит, что три из десяти ракет пробьют оборону. Для сравнения, у наших систем ПВО он находится на уровне 0,9−0,95. Вот и получается, что американцы с израильтянами изначально не могли прикрыть весь Ближний Восток, и они сделали акцент на объектовой ПВО. Кроме того, сказались и потери радаров в первые дни. Например, Иран выбил три радара AN/TPY-2. А их всего было сделано около 15. Есть у Штатов и другие потери среди РЛС», — сказал Бужинский.