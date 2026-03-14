Вашингтон
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Бужинский: 3 из 10 ракет проходят оборону ЗРК Patriot

Руководитель Центра политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова отметил, что США оценивали эффективность комплекса гораздо выше.

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Показатели эффективности американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot оказались скромными, 3 из 10 ракет гарантированно пробьют его оборону. Об этом в интервью aif.ru заявил руководитель Центра политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова, бывший замначальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

«Да и коэффициент эффективности Patriot оказался меньше, чем заявляли США. Они оценивали его в 0,9, а на деле он оказался 0,7. Скромный показатель. Это значит, что три из десяти ракет пробьют оборону. Для сравнения, у наших систем ПВО он находится на уровне 0,9−0,95. Вот и получается, что американцы с израильтянами изначально не могли прикрыть весь Ближний Восток, и они сделали акцент на объектовой ПВО. Кроме того, сказались и потери радаров в первые дни. Например, Иран выбил три радара AN/TPY-2. А их всего было сделано около 15. Есть у Штатов и другие потери среди РЛС», — сказал Бужинский.

