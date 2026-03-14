Посол РФ в Румынии: в Бухаресте знают, что не «потянут» объединение с Молдавией

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Румыния «не потянет» объединение с Молдавией, власти в Бухаресте это осознают. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Румынии Владимир Липаев.
«Мысль о том, что румыны и молдаване якобы единый, но разделенный народ, видимо, не надо пояснять, кто, по мнению Бухареста, его разделил, благодаря агрессивной пропаганде достаточно прочно укоренилась здесь в общественном сознании, — сказал дипломат. — Этот фактор, разумеется, учитывается местными политическими силами, но в первую очередь он взят “в разработку” партиями и политиками националистического толка, которые активно спекулируют на нем в предвыборных целях. Тем не менее в Бухаресте все же осознают разницу между желаемым и возможным».
По словам дипломата, официальный нарратив — «пусть сначала сами молдаване выскажутся за объединение, а там видно будет». «Стоит напомнить, что современная Молдавия — одна из беднейших стран Европы, во многом благодаря политике команды [президента Майи] Санду. Поэтому здесь опасаются, что румынский бюджет расходы по объединению просто не потянет», — пояснил посол.