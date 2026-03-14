В Раде сообщили, что до 60 депутатов написали заявления о сложении полномочий

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Несколько десятков депутатов Верховной рады уже написали заявления о прекращении своих полномочий. Об этом сообщил парламентарий Александр Юрченко.
«Я знаю, что несколько десятков депутатов [Верховной рады] уже написали заявления, хотят уйти, сложить мандат, десятки, ну там 50−60», — сказал он на видео, которое опубликовано в Telegram-канале украинского издания «Новости. Live». Юрченко ответил утвердительно на вопрос, имеет ли он в виду депутатов правящей партии «Слуга народа». «Долгая каденция [работы парламента], что-то не устраивает, устали, низкая заработная плата — 50 тыс. гривен (более $1,1 тыс. — прим. ТАСС)».
Ранее первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» в Раде Андрей Мотовиловец сообщил, что примерно 40 депутатов настроены объявить о досрочном прекращении своих полномочий. Украинские СМИ давно обращают внимание на недисциплинированное поведение депутатов Рады, которые не приходят на пленарные заседания. В прессе и соцсетях регулярно обсуждаются фото, на которых виден полупустой зал парламента. Рада с начала года не может принять ряд важных законопроектов, от утверждения которых зависит получение Украиной новых траншей помощи от ЕС и МВФ.
После победы на парламентских выборах 2019 года представители поддерживавшей Владимира Зеленского партии «Слуга народа» получили 254 депутатских места. Партия имела возможность проводить любые решения, не прибегая к союзам с другими политическими силами. Однако в последние годы это становится все сложнее: ряд депутатов покинули фракцию по разным причинам, другие не всегда готовы поддерживать инициативы команды Зеленского, третьи просто игнорирует заседания парламента.