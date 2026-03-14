В Раде сообщили, что до 60 депутатов написали заявления о сложении полномочий

Ранее первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» в Раде Андрей Мотовиловец сообщил, что примерно 40 депутатов настроены объявить о досрочном прекращении своих полномочий. Украинские СМИ давно обращают внимание на недисциплинированное поведение депутатов Рады, которые не приходят на пленарные заседания. В прессе и соцсетях регулярно обсуждаются фото, на которых виден полупустой зал парламента. Рада с начала года не может принять ряд важных законопроектов, от утверждения которых зависит получение Украиной новых траншей помощи от ЕС и МВФ.