NYT: Иран был атакован ракетами из Бахрейна, но неясно, кто их запустил

Иран был атакован ракетами из Бахрейна, однако неясно, кто их запустил — американские или местные военные.

Как уточняет The New York Times, это первый с начала эскалации подтверждённый случай атаки на республику со стороны страны Персидского залива. По информации издания, в Бахрейне находится пятый флот ВМС США.

По мнению военных экспертов, как минимум одна из ракет была запущена с американской установки. Правительство Бахрейна между тем заявило, что его военные «не принимали участия ни в каких наступательных операциях».

При этом газета отмечает, что большинство стран Персидского залива публично исключают возможность использования своей территории или воздушного пространства для военных операций против Ирана, опасаясь втягивания в войну.

Ранее в Иране призвали страны Персидского залива показать укрытия военных США.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
