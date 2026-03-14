NYT: Иран был атакован ракетами из Бахрейна, но неясно, кто их запустил

Иран был атакован ракетами из Бахрейна, однако неясно, кто их запустил — американские или местные военные.
Как уточняет The New York Times, это первый с начала эскалации подтверждённый случай атаки на республику со стороны страны Персидского залива. По информации издания, в Бахрейне находится пятый флот ВМС США.
По мнению военных экспертов, как минимум одна из ракет была запущена с американской установки. Правительство Бахрейна между тем заявило, что его военные «не принимали участия ни в каких наступательных операциях».
При этом газета отмечает, что большинство стран Персидского залива публично исключают возможность использования своей территории или воздушного пространства для военных операций против Ирана, опасаясь втягивания в войну.
Ранее в Иране призвали страны Персидского залива показать укрытия военных США.