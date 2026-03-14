Все аэропорты Вашингтона приостановили работу

Все аэропорты Вашингтона приостановили работу из-за сбоя оборудования.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 14 мар — РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США ввело полный запрет на вылеты из всех трех аэропортов столичного региона — «Рейган», «Даллес» и «Балтимор» — из-за масштабного технического сбоя в работе оборудования.

Федеральное авиационное управление ввело полный запрет на вылет самолетов из всех аэропортов столичного региона примерно в 16.50 (23.50 мск) из-за технического сбоя. Согласно оперативным данным ведомства, авиасообщение планируют возобновить не ранее 18.00 (01.00 мск субботы).

