В Иране при ударе по маршу в честь дня «Аль-Кудс» погибла женщина

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Женщина погибла в результате удара по маршу в честь международного дня «Аль-Кудс» в Иране, сообщает МИД Ирана.
Ранее иранский телеканал Press TV сообщал, что минимум один человек погиб в результате авиаударов США и Израиля в районе массового митинга в Иране.
«Сегодня в ходе трусливой атаки банды Эпштейна — криминального американо-сионистского союза — по миллионному маршу иранского народа во время митинга в честь международного дня “Аль-Кудс” в поддержку Палестины и Исламской республики Ирана была убита… женщина», — говорится в публикации ведомства в Telegram-канале.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи человек, однако эти данные не обновлялись с 7 марта. Количество же пострадавших в Иране на 10 марта составляло более 15 тысяч человек.