Суд в США не дал участнице штурма Капитолия завести дела на полицейских

Шестого января 2021 года сторонники Дональда Трампа, первый президентский срок которого подходил к концу, ворвались в здание Капитолия, чтобы помешать утверждению итогов выборов главы государства, прошедших в ноябре 2020 года. Это привело к массовым арестам и уголовным делам. Трамп, начав второй президентский срок, помиловал осужденных.