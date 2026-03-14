Вашингтон
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол Беляев: Швеция задержала судно Sea Owl I из-за техсостояния

Судно Sea Owl I было задержано в Швеции из-за вопросов технического состояния и соблюдения требований экологической безопасности, сообщил посол России в Стокгольме Сергей Беляев. По его словам, шведские власти не имеют претензий к экипажу танкера.

«На данном этапе непосредственно к членам экипажа претензий у шведов нет», — цитирует дипломата РИА Новости.

Беляев добавил, что российским морякам будет оказана вся необходимая консульская помощь.

Ранее агентство Reuters сообщало, что в Балтийском море взято под контроль судно Sea Owl I.

Позже береговая охрана Швеции подтвердила задержание танкера. Согласно данным местных властей, в последние годы судно перевозило нефтепродукты между Россией и Бразилией.