Посол Беляев: Швеция задержала судно Sea Owl I из-за техсостояния

Судно Sea Owl I было задержано в Швеции из-за вопросов технического состояния и соблюдения требований экологической безопасности, сообщил посол России в Стокгольме Сергей Беляев. По его словам, шведские власти не имеют претензий к экипажу танкера.
«На данном этапе непосредственно к членам экипажа претензий у шведов нет», — цитирует дипломата РИА Новости.
Беляев добавил, что российским морякам будет оказана вся необходимая консульская помощь.
Ранее агентство Reuters сообщало, что в Балтийском море взято под контроль судно Sea Owl I.
Позже береговая охрана Швеции подтвердила задержание танкера. Согласно данным местных властей, в последние годы судно перевозило нефтепродукты между Россией и Бразилией.