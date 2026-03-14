КСИР создал бот в Telegram для передачи информации о военных США и Израиля

КАИР, 14 марта. /ТАСС/. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) создал специальный бот в мессенджере Telegram для жителей стран Персидского залива, желающих сообщить о местонахождении израильских и американских военных.
Как убедился корреспондент ТАСС, в приветственном слове, которое демонстрируется при запуске бота, КСИР просит жителей арабских государств Персидского залива прислать ему «информацию о местоположении» военнослужащих США и Израиля. Все предоставленные данные будут «тщательно проверены» иранскими военными и службами разведки.
КСИР утверждает, что подобные меры помогут «восстановить безопасность и стабильность» в регионе.