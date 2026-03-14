КСИР создал бот в Telegram для передачи информации о военных США и Израиля

Как убедился корреспондент ТАСС, в приветственном слове, которое демонстрируется при запуске бота, КСИР просит жителей арабских государств Персидского залива прислать ему «информацию о местоположении» военнослужащих США и Израиля. Все предоставленные данные будут «тщательно проверены» иранскими военными и службами разведки.