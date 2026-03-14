КСИР создал бот в Telegram для получения информации о военных США и Израиля

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) создал специальный бот в мессенджере Telegram для жителей стран Персидского залива, желающих сообщить о местонахождении израильских и американских военных.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) создал специальный бот в мессенджере Telegram для жителей стран Персидского залива, желающих сообщить о местонахождении израильских и американских военных.

По информации ТАСС, в корпусе утверждают, что все предоставленные данные будут «тщательно проверены» иранскими военными и службами разведки.

Также в КСИР заявили, что подобные меры помогут «восстановить безопасность и стабильность» в регионе.

Ранее Корпус стражей Исламской революции призвал граждан арабских стран передавать им данные о местоположении американских солдат.

Секретарь иранского Высшего совета нацбезопасности Али Лариджани между тем заявил, что Тегеран не отступит в конфликте на Ближнем Востоке, пока не заставит Вашингтон «пожалеть о серьёзной ошибке».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше