КСИР создал бот в Telegram для получения информации о военных США и Израиля

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) создал специальный бот в мессенджере Telegram для жителей стран Персидского залива, желающих сообщить о местонахождении израильских и американских военных.
По информации ТАСС, в корпусе утверждают, что все предоставленные данные будут «тщательно проверены» иранскими военными и службами разведки.
Также в КСИР заявили, что подобные меры помогут «восстановить безопасность и стабильность» в регионе.
Ранее Корпус стражей Исламской революции призвал граждан арабских стран передавать им данные о местоположении американских солдат.
Секретарь иранского Высшего совета нацбезопасности Али Лариджани между тем заявил, что Тегеран не отступит в конфликте на Ближнем Востоке, пока не заставит Вашингтон «пожалеть о серьёзной ошибке».