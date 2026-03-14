Суд в США признал недействительным запрос Минюста на дачу показаний главой ФРС

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Суд в США признал недействительными повестки министерства юстиции, которое требовало от главы Федеральной резервной системы (ФРС, выполняет функции центробанка) Джерома Пауэлла дать показания. Вердикт судьи Джеймса Боусберга разместили 13 марта в электронной базе судебных данных столичного округа Колумбия.
Суд отклонил две повестки большого жюри, направленные в январе Пауэллу генпрокурором округа Жанин Пирро. Согласно вердикту, «имеется достаточно доказательств того, что главной, если не единственной целью этих повесток было преследование и оказание давления на Пауэлла, чтобы он либо уступил президенту [США Дональду Трампу], либо ушел в отставку». По словам судьи, администрация США «не предъявила никаких доказательств правонарушений со стороны Пауэлла», а основной причиной претензий стало то, что «он не угодил президенту».
В январе Пауэлл сообщил, что Минюст вручил ему повестки большого жюри, угрожая уголовным преследованием. По словам главы ФРС, поводом стали его показания в банковском комитете Сената Конгресса в июне прошлого года. Они касались проекта реконструкции комплекса зданий ФРС.
Ранее глава американской администрации отмечал, что рассматривает возможность предъявления судебного иска главе ФРС. Из высказываний Трампа следовало, что основанием могут стать планы капитального ремонта штаб-квартиры ФРС в Вашингтоне, смету которого Белый дом ранее называл необоснованно завышенной. По словам главы администрации США, речь идет об «иске за серьезную некомпетентность».
Глава Белого дома ранее выдвинул кандидатуру бывшего члена совета управляющих ФРС Кевина Уорша на пост руководителя ФРС. Он неоднократно выступал с критикой в адрес действующего главы ФРС Джерома Пауэлла и допускал, что будет добиваться его увольнения. Американский лидер подчеркивал, что, по его мнению, ФРС должна последовательно снижать базовую процентную ставку. Как утверждал Трамп, ФРС умышленно не делала этого, чтобы расходы по займам для правительства США оставались на высоком уровне. Пауэлл не раз заявлял, что не намерен уходить в отставку. Срок его полномочий истекает в мае 2026 года. Кандидатуру Уорша должен утвердить Сенат.
ФРС была учреждена Конгрессом в 1913 году как независимая организация в структуре федерального правительства. Официально ФРС отчитывается напрямую перед Конгрессом, а не перед президентом.