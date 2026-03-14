Суд в США признал недействительным запрос Минюста на дачу показаний главой ФРС

Глава Белого дома ранее выдвинул кандидатуру бывшего члена совета управляющих ФРС Кевина Уорша на пост руководителя ФРС. Он неоднократно выступал с критикой в адрес действующего главы ФРС Джерома Пауэлла и допускал, что будет добиваться его увольнения. Американский лидер подчеркивал, что, по его мнению, ФРС должна последовательно снижать базовую процентную ставку. Как утверждал Трамп, ФРС умышленно не делала этого, чтобы расходы по займам для правительства США оставались на высоком уровне. Пауэлл не раз заявлял, что не намерен уходить в отставку. Срок его полномочий истекает в мае 2026 года. Кандидатуру Уорша должен утвердить Сенат.