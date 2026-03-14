В Конгрессе США обратились к главе Пентагона с требованием по Ирану

Большинство демократов в Палате представителей Конгресса США потребовали от Пентагона раскрыть информацию о жертвах среди мирного населения Ирана в ходе войны. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Источник: Reuters

Соответствующее письмо было направлено главе Пентагона Питу Хегсету. Особое внимание было уделено инциденту с ударом по школе для девочек, в результате которого погибли 175 человек. Представители Демпартии сослались на информацию, что школа подверглась обстрелу из-за ошибки американских военных.

«Нас особенно тревожат сообщения о том, что, по всей видимости, является самым смертоносным нападением на мирное население на сегодняшний день», — указано в документе.

Ранее сенатор-демократ Тэмми Дакворт заявила, что ответственность за ракетный удар по начальной школе для девочек на юге Ирана полностью лежит на президенте США Дональде Трампе. «Это ошибка, допущенная Хегсетом и администрацией Трампа, потому что они не спланировали все должным образом. Это целиком и полностью вина Трампа», — сказала конгрессвумен.

