В Конгрессе США обратились к главе Пентагона с требованием по Ирану

Соответствующее письмо было направлено главе Пентагона Питу Хегсету. Особое внимание было уделено инциденту с ударом по школе для девочек, в результате которого погибли 175 человек. Представители Демпартии сослались на информацию, что школа подверглась обстрелу из-за ошибки американских военных.
«Нас особенно тревожат сообщения о том, что, по всей видимости, является самым смертоносным нападением на мирное население на сегодняшний день», — указано в документе.
Ранее сенатор-демократ Тэмми Дакворт заявила, что ответственность за ракетный удар по начальной школе для девочек на юге Ирана полностью лежит на президенте США Дональде Трампе. «Это ошибка, допущенная Хегсетом и администрацией Трампа, потому что они не спланировали все должным образом. Это целиком и полностью вина Трампа», — сказала конгрессвумен.