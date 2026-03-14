Шиитские группировки Ирака предложили деньги за данные о военных США

Шиитские группировки Ирака предложили сто тысяч долларов за данные о военных США.

ДОХА, 14 мар — РИА Новости. Шиитские вооруженные группировки в составе «Исламского сопротивления Ирака» предложили вознаграждение в 150 миллионов иракских динаров (100 тысяч долларов) за информацию о местонахождении американских военных и сотрудников разведки.

«Денежное вознаграждение в размере 150 миллионов динаров будет выплачено за предоставление точной информации о том, где скрываются высокопоставленные американские военнослужащие и руководители разведывательных агентств, способной привести к их захвату или нейтрализации», — говорится в заявлении «Исламского сопротивления Ирака» в его Telegram-канале.

Вознаграждение полагается как иракцам, так и проживающим в стране иностранцам. При этом антиамериканские группировки обещают сохранить в тайне личности информаторов.

