Аракчи: Европа ошиблась, поддержав США в войне с Ираном

Европа совершила ошибку, поддержав США в войне с Ираном в надежде, что те помогут ей в противостоянии с Россией.
С таким заявлением в соцсети Х выступил глава иранского МИД Аббас Аракчи.
«Европа думала, что поддержка незаконной войны против Ирана обеспечит ей помощь США в противостоянии с Россией. Жалкое зрелище», — говорится в публикации.
Также дипломат отметил, что Вашингтон месяцами давил на Индию, чтобы та прекратила импорт нефти из России, однако после двух недель войны с Ираном Белый дом теперь умоляет весь мир, включая Индию, покупать российскую нефть.
Премьер Венгрии Виктор Орбан между тем ранее заявил, что события вокруг Ирана показали, что отказ ЕС от российской нефти — ошибка.