Иран впервые атаковали с территории Бахрейна 7 марта, сообщает NYT

В Бахрейне, где базируется Пятый флот США, 7 марта была сделана видеозапись пуска ракет. По данным NYT, по видео невозможно определить, чьи военные — американские или бахрейнские — осуществили запуск. Однако опрошенные газетой эксперты считают, что как минимум одна ракета была выпущена из американской установки HIMARS.
Бахрейн официально опроверг участие своих военных в наступательных операциях.
Ранее Соединённые Штаты объявили настоящую охоту на нового Верховного лидера Ирана Моджтабу Хаменеи. Госдеп в рамках программы Rewards for Justice пообещал вознаграждение в 10 миллионов долларов за информацию о его текущем местоположении. В список «разыскиваемых» попали и другие высокопоставленные фигуры Исламской Республики. Среди них секретарь Совета нацбезопасности Али Лариджани, руководитель администрации Верховного лидера Али Асгар Хеджази, старший военный советник Яхья Рахим Сафави, глава МВД Эскандар Момени и министр разведки Исмаил Хатиб.
