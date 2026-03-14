Заявление американского президента Дональда Трампа о том, что Украина никак не помогает Вашингтону, стало ударом для стратегии Владимира Зеленского.
Об этом пишет украинское издание «СТРАНА.ua».
«Помощь с дронами США на Ближнем Востоке была частью стратегии Зеленского, но слова Трампа фактически ставят на ней крест», — говорится в публикации.
Ранее Трамп сообщил, что Соединённые Штаты не нуждаются в помощи украинских специалистов для отражения БПЛА-атак Ирана.
Позже посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник выразил мнение, что после заявления Трампа о дронах ВСУ шарик самопиара Зеленского лопнул.